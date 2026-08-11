Путин: В России появится сеть научных центров
Сеть крупных научных центров планируется создать в России. Об этом заявил президент Владимир Путин, передает РИА Новости.
Глава государства встретился с молодыми учеными, студентами и аспирантами в Новосибирске, пишет RT.
Как отметил Путин, специалисты в новосибирском Академгородке доказали и показали, насколько важно создавать сеть научных возможностей.
«Мы сейчас это делаем. И в Протвино (Институт физики высоких энергий в подмосковном Протвино - ред.) будет, и заканчивается проект (научно-исследовательского центра для исследования биомедицины. - НСН) на острове Русский на Дальнем Востоке, в Гатчине... интеграция будет в Курчатнике (Курчатовском институте. - НСН)», - указал президент.
Ранее Владимир Путин заявил, что Россия должна не копировать чужие технологии, а задавать тенденции на рынках.
Подписывайтесь на НСН: Новости | Дзен | VK | Telegram | Max
Горячие новости
- Инстасамке предрекли провал за границей после ухода из шоу-бизнеса РФ
- «Пропагандируем дебилов!»: Герман-младший назвал виновных в российских кинопровалах
- Правительство РФ утвердило список особо значимых IT-проектов
- Волочкова не стала отменять отпуск после скандала в аэропорту
- МИД РФ: ЕАЭС ожидает от Армении объявления о референдуме до декабря
- Россиян предупредили о мошеннической схеме с долгами близких
- В ДНР сбили экспериментальный беспилотник ВСУ
- Найдут причину не взять: Как не получить отказ на собеседовании после декрета
- В России назвали ошибкой выход Трампа на прямую конфронтацию с Ираном
- Голод по контенту: Почему Netflix обратился к российскому режиссеру Соколову