Путин: В России появится сеть научных центров

Сеть крупных научных центров планируется создать в России. Об этом заявил президент Владимир Путин, передает РИА Новости.

Глава государства встретился с молодыми учеными, студентами и аспирантами в Новосибирске, пишет RT.

Как отметил Путин, специалисты в новосибирском Академгородке доказали и показали, насколько важно создавать сеть научных возможностей.

«Мы сейчас это делаем. И в Протвино (Институт физики высоких энергий в подмосковном Протвино - ред.) будет, и заканчивается проект (научно-исследовательского центра для исследования биомедицины. - НСН) на острове Русский на Дальнем Востоке, в Гатчине... интеграция будет в Курчатнике (Курчатовском институте. - НСН)», - указал президент.

Ранее Владимир Путин заявил, что Россия должна не копировать чужие технологии, а задавать тенденции на рынках.

