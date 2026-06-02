Песков: Конфликт на Украине может быть завершен «до конца суток»
2 июня 202613:36
Алексей Филимонов
Украинский конфликт может быть завершен «до конца суток». Как пишет RT, такое заявление в ходе брифинга сделал пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.
По его словам, для этого украинский лидер Владимир Зеленский должен приказать Вооружённым силам Украины «покинуть территорию российских регионов».
«Мы об этом неоднократно говорили», - подчеркнул представитель Кремля.
Ранее Песков указал, что для России предпочтительным является достижение необходимых целей мирным путём, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
