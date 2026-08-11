Российские издательства приостанавливают продажу книг через маркетплейсы на фоне ударов по складам. Участники рынка, как крупные, так и независимые, рекомендуют приобретать свою продукцию в книжных магазинах или осуществляют поставки с собственных складов, пишет «Коммерсант» со ссылкой на три источника в издательских домах. Палько отметил, что в текущих трудностях есть и точки роста — в частности, развитие собственных логистических решений, а также возврат к офлайн‑книжным магазинам.

«Многие издательства переключились только на продажу своих книг на маркетплейсах, что сказалось на количестве офлайн‑магазинов. Потери из‑за ударов по складам маркетплейсов есть, они очень большие. Процент трудно назвать — мы будем обращаться за какими‑то компенсациями. Существующие компенсации представляют собой очень маленькие суммы для малых и средних предпринимателей. Есть малые издательства, которые занимались узконаправленными изданиями, например про охоту. Они делали свой сайт, но доставку организовывали через маркетплейсы. Мы видим, что эти издательства просто откатились — это проблема. Мы стараемся все цифры свести, чтобы понять объём ущерба. Произошедшее однозначно даст толчок для развития собственных доставок. Я однозначно считаю, что со временем вернётся и популярность книжных магазинов. Бизнес гибкий, он ищет лазейки для решения проблем», — сказал собеседник НСН.

Ранее Палько говорил НСН, что у книжных магазинов давно сложилась тяжелая ситуация, маркетплейсы «душат» каждого по отдельности, поэтому противостоять не всегда честной конкуренции можно только сообща.

