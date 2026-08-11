Философ Дугин раскрыл, что приведет Россию к успеху

Залогом успешного развития России могут стать сохранение традиционных ценностей и цивилизационной идентичности, а также приверженность многополярному миру. Об этом заявил NEWS.ru директор Высшей политической школы имени Ивана Ильина при РГГУ Александр Дугин.

По мнению философа, инерциальный сценарий, если Россия продолжит развиваться и идти в будущее «так, как это происходит сейчас», будет средним.

«И в некоторых случаях, как ни парадоксально, он дает неплохие результаты. Если продолжать делать ровно то, что сейчас — в экономике, политике, в международных отношениях, в технологиях... <...> Возьмем идеологию. Изменения на 25 лет вперед, которые есть сейчас и которые накапливаются как тенденции с начала «путинского периода», это как раз неплохо», - поделился Дугин.

Философ считает, что страна придет к успеху, «если мы будем сохранять традиционные ценности государства, цивилизации, многополярного мира». Как отметил Дугин, положительные сдвиги происходят постепенно, и не все могут их замечать, однако эксперты сходятся во мнении, что «очень все идет конструктивно, просто медленно».

Ранее Александр Дугин заявил, что Россия в будущем должна рассчитывать на свою армию роботов, которыми нужно «заселить» промышленность и города.

