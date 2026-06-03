Рубио заявил, что конфликт на Украине не имеет военного решения
Конфликт на Украине не имеет военного решения. Как пишет RT, об этом заявил глава Госдепартамента США Марко Рубио.
На слушаниях в комитете по иностранным делам палаты представителей американского конгресса он указал, что украинский конфликт «можно разрешить только дипломатическим путём».
«США готовы сыграть любую значимую роль в контексте достижения мира», - отметил Рубио, добавив, что Вашингтон не является беспристрастным посредником в этом конфликте.
Ранее пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что Россия сохраняет открытость к мирным переговорам с Украиной, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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