Рубио заявил, что конфликт на Украине не имеет военного решения

Конфликт на Украине не имеет военного решения. Как пишет RT, об этом заявил глава Госдепартамента США Марко Рубио.

Песков: Конфликт на Украине может быть завершен «до конца суток»

На слушаниях в комитете по иностранным делам палаты представителей американского конгресса он указал, что украинский конфликт «можно разрешить только дипломатическим путём».

«США готовы сыграть любую значимую роль в контексте достижения мира», - отметил Рубио, добавив, что Вашингтон не является беспристрастным посредником в этом конфликте.

Ранее пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что Россия сохраняет открытость к мирным переговорам с Украиной, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

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ФОТО: AP / ТАСС
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