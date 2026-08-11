«На мой взгляд, усложнять ЕГЭ сейчас не требуется. Нужно менять его направленность: в момент своего появления ЕГЭ, к сожалению, ориентировался в основном на знания, а не на понимание. Его с каждым годом дорабатывают именно в направлении понимания. Это очень полезно, надеюсь, так будет и дальше. Что касается олимпиад, есть, к сожалению, очень серьезные подозрения на то, что качество их защищенности от несанкционированного доступа слишком низкое. Очень часто возникают сомнения в надежности их результатов. И пока эти сомнения не разрешатся, есть намерение сократить число олимпиад, обеспечивающих доступ в вузы. Это неприятно, но, боюсь, практически неизбежно. Поэтому я надеюсь, что министерство высшего образования и науки, в чьем ведении фактически находятся все олимпиады, учтет опыт министерства просвещения и снимет все эти проблемы», — сказал Вассерман.

Собеседник НСН добавил, что задача ЕГЭ и олимпиад — отобрать молодых людей, способных максимально глубоко понять вузовскую программу.

«Вузы как система, а не как отдельные люди заинтересованы прежде всего в том, чтобы студенты, которые туда приходят, были наиболее способными понять то, чему их будут учить. Для этого нужны максимально умные, максимально быстро думающие и максимально глубоко понимающие то, чему их учат, люди. Таковых призваны отбирать и ЕГЭ, и олимпиады. Когда механизм олимпиад не будет вызывать сомнений, вузам будет практически все равно, кто к ним приходит из ЕГЭ, а кто — из олимпиад», — подытожил он.

Ранее Вассерман объяснил, как отучить студентов от использования искусственного интеллекта для написания дипломных работ.

