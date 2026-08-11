Неприятно, но неизбежно: Вассерман объяснил, зачем нужно сокращать число школьных олимпиад
ЕГЭ необходимо модернизировать, меняя его направленность: экзамен должен ориентироваться не на знания, а на понимание материала, сказал НСН Анатолий Вассерман.
Необходимо сокращать количество олимпиад, обеспечивающих доступ в вузы, поскольку надежность их результатов вызывает большие сомнения. Об этом НСН заявил депутат Госдумы и член комитета по просвещению Анатолий Вассерман.
Экс-министр образования и науки, помощник президента России Андрей Фурсенко предложил усложнить ЕГЭ и сократить число олимпиад, «часть из которых себя девальвировала»: стало слишком много выпускников, получивших максимальные баллы, объяснил он в интервью журналисту Александру Юнашеву. Об этом сам Юнашев рассказал в своем Telegram-канале. По словам Вассермана, усложнять ЕГЭ не нужно, а вот с олимпиадами действительно надо разбираться.
«На мой взгляд, усложнять ЕГЭ сейчас не требуется. Нужно менять его направленность: в момент своего появления ЕГЭ, к сожалению, ориентировался в основном на знания, а не на понимание. Его с каждым годом дорабатывают именно в направлении понимания. Это очень полезно, надеюсь, так будет и дальше. Что касается олимпиад, есть, к сожалению, очень серьезные подозрения на то, что качество их защищенности от несанкционированного доступа слишком низкое. Очень часто возникают сомнения в надежности их результатов. И пока эти сомнения не разрешатся, есть намерение сократить число олимпиад, обеспечивающих доступ в вузы. Это неприятно, но, боюсь, практически неизбежно. Поэтому я надеюсь, что министерство высшего образования и науки, в чьем ведении фактически находятся все олимпиады, учтет опыт министерства просвещения и снимет все эти проблемы», — сказал Вассерман.
Собеседник НСН добавил, что задача ЕГЭ и олимпиад — отобрать молодых людей, способных максимально глубоко понять вузовскую программу.
«Вузы как система, а не как отдельные люди заинтересованы прежде всего в том, чтобы студенты, которые туда приходят, были наиболее способными понять то, чему их будут учить. Для этого нужны максимально умные, максимально быстро думающие и максимально глубоко понимающие то, чему их учат, люди. Таковых призваны отбирать и ЕГЭ, и олимпиады. Когда механизм олимпиад не будет вызывать сомнений, вузам будет практически все равно, кто к ним приходит из ЕГЭ, а кто — из олимпиад», — подытожил он.
Ранее Вассерман объяснил, как отучить студентов от использования искусственного интеллекта для написания дипломных работ.
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