Центробанк назвал криптовалюты, доступные для обращения на биржах в России

Bitcoin, Ethereum и Tether USDT вошли в перечень криптовалют, доступных к публичному обращению на биржах. Об этом со ссылкой на Центробанк сообщает RT.

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А пресс-службе регулятора пояснили, что при отборе криптовалют были учтены их рыночная капитализация, среднедневной объём торгов, а также история ценообразования на зарубежных площадках минимум в течение последних пяти лет.

Отмечается, что для неквалифицированных инвесторов установлен лимит - они смогут приобретать криптовалюту на сумму не более 300 тысяч рублей в год.

«Квалифицированные инвесторы смогут приобретать все криптовалюты, которые будут торговаться на биржевом и внебиржевом рынках, без ограничений», - говорится в сообщении.

Ранее эксперт в области криптовалют Евгений Каминский заявил «Радиоточке НСН», что криптовалюты пока сложно назвать надёжной инвестицией.

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ФОТО: flickr/Zach Copley
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