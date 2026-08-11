Центробанк назвал криптовалюты, доступные для обращения на биржах в России
Bitcoin, Ethereum и Tether USDT вошли в перечень криптовалют, доступных к публичному обращению на биржах. Об этом со ссылкой на Центробанк сообщает RT.
А пресс-службе регулятора пояснили, что при отборе криптовалют были учтены их рыночная капитализация, среднедневной объём торгов, а также история ценообразования на зарубежных площадках минимум в течение последних пяти лет.
Отмечается, что для неквалифицированных инвесторов установлен лимит - они смогут приобретать криптовалюту на сумму не более 300 тысяч рублей в год.
«Квалифицированные инвесторы смогут приобретать все криптовалюты, которые будут торговаться на биржевом и внебиржевом рынках, без ограничений», - говорится в сообщении.
Ранее эксперт в области криптовалют Евгений Каминский заявил «Радиоточке НСН», что криптовалюты пока сложно назвать надёжной инвестицией.
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