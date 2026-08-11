Опрос: Россияне ссорятся на отдыхе из-за неудачных фото и долгих сборов

Неудачные фото, сделанные во время отдыха, могут стать причиной конфликта для большинства россиянок. Об этом со ссылкой на опрос сети «585 Золотой» пишет «Газета.Ru».

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Авторы исследования отметили, что о неумении партнёра фотографировать заявили 63% женщины, тогда как среди мужчин раздражение по этому поводу высказали только 11%.

Также 58% россиянок рассказали, что им не нравится привычка партнёра проводить отпуск в номере. Мужчины, в свою очередь, упрекнули дам в долгих сборах перед выходом и большим количеством бесполезных вещей в чемодане.

Кроме того, россияне указали, что их раздражает неготовность партнёра к компромиссу в выборе формата отдыха, а мужчинам, помимо прочего, не нравится частая публикация женщинами отпускных фото и видео в соцсетях.

Ранее кандидат медицинских наук Ирина Крашкина заявила, что депрессивное настроение после отпуска происходит из-за стресса, который возникает из-за резкого переключения организма из режима отдыха в режим нагрузки, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

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ФОТО: РИА Новости / Константин Михальчевский
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