Путин: Данные о генетических ресурсах РФ объединят в национальную базу
Все данные о генетических ресурсах, которыми располагает Россия, в том числе о животных, растениях, микроорганизмах, будут включены в национальную базу. Об этом заявил президент РФ Владимир Путин.
Выступая на Совете по науке он указал, что в эту базу каждый год будут загружать порядка 10 петабайт данных, что соответствует около пяти трлн страниц печатного текста.
«Все решения в этой сфере ни в коем случае не должны приводить к какой-то избыточной монополии и мешать исследователям работать с имеющимися материалами», - добавил глава государства.
Ранее заслуженный врач РФ, член-корреспондент РАН Евгений Лильин заявил «Радиоточке НСН», что ликвидировать отставание России в области генетики, которое копилось на протяжении почти столетия, будет очень сложно.
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