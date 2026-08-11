Путин: Данные о генетических ресурсах РФ объединят в национальную базу

Все данные о генетических ресурсах, которыми располагает Россия, в том числе о животных, растениях, микроорганизмах, будут включены в национальную базу. Об этом заявил президент РФ Владимир Путин.

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Выступая на Совете по науке он указал, что в эту базу каждый год будут загружать порядка 10 петабайт данных, что соответствует около пяти трлн страниц печатного текста.

«Все решения в этой сфере ни в коем случае не должны приводить к какой-то избыточной монополии и мешать исследователям работать с имеющимися материалами», - добавил глава государства.

Ранее заслуженный врач РФ, член-корреспондент РАН Евгений Лильин заявил «Радиоточке НСН», что ликвидировать отставание России в области генетики, которое копилось на протяжении почти столетия, будет очень сложно.

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ФОТО: РИА Новости / Алексей Даничев
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