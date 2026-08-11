Российских и белорусских каноистов допустят к международным турнирам с 2027 года

Совет директоров Международной федерации каноэ (Paddle Worldwide) решил отменить ограничения в рамках политики индивидуального нейтрального статуса в отношении спортсменов из России и Белоруссии. Об этом сообщила пресс-служба объединения.

По данным Paddle Worldwide, действующие меры будут оставаться в полной силе до 31 декабря 2026 года и перестанут действовать с 1 января 2027-го.

«Имеющие право на участие российские и белорусские спортсмены, а также персонал, обеспечивающий поддержку спортсменам, смогут выступать в составе национальных команд», - указала федерация.

Атлеты также смогут использовать названия, идентификаторы, форму, флаги и гимны своих стран.

Ранее исполком Международной федерации скейтбординга и роллер-спорта (World Skate) снял ограничения с спортсменов из РФ и допустил их к международным соревнованиям с государственной символикой.

