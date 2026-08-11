Экс-президент США Обама запустит подкаст о книгах
Бывший президент США Барак Обама объявил о запуске своего подкаста о книгах. Как пишет The Guardian премьера состоится на платформе Audible 24 сентября.
Проект получил название «Великая книга с Бараком Обамой» («A Great Book with Barack Obama»). Каждый из выпусков подкаста будет посвящён определённому произведению, которое политик будет обсуждать с приглашенным гостем.
Известно, что в список книг вошли «Песнь Соломона» Тони Моррисон, «Шпион, выйди вон!» Джона ле Карре, «В следующий раз — пожар» Джеймса Болдуина, «Вся королевская рать» Роберта Пенна Уоррена и другие.
«Великие книги всегда помогали мне понять, кто я такой и во что я верю. Каждое из произведений, представленных в этой серии, может чему-то научить и передать нам что-то из человеческого опыта», — отметил экс-президент.
Отмечается, что подкаст был разработан Amazon и продюсерской компанией Higher Ground, основателями которой являются сам Обама и его супруга Мишель.
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