Трамп: Украина могла избежать конфликта, отказавшись от части территорий

Трамп полагает, что Киев проигрывает конфликт с Москвой. По его мнению, контрнаступления Вооруженных сил Украины (ВСУ) «так и не произошло».

Экс-президент отметил, что Украина могла бы отказаться от Крыма и других регионов на юго-востоке, чтобы избежать вооруженного конфликта с Россией.

В беседе с «Радиоточкой НСН» политолог Александр Рар высказал мнение, что Трамп в рамках предвыборной кампании вместе с бизнесменом Илоном Маском может придумать мирный план по Украине.

