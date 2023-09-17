Трамп: Украина могла избежать конфликта, отказавшись от части территорий
Украина могла избежать конфликта с Россией, если бы отказалась от части территорий, считает бывший президент США Дональд Трамп. Политик дал интервью телеканалу NBC News.
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Трамп полагает, что Киев проигрывает конфликт с Москвой. По его мнению, контрнаступления Вооруженных сил Украины (ВСУ) «так и не произошло».
Экс-президент отметил, что Украина могла бы отказаться от Крыма и других регионов на юго-востоке, чтобы избежать вооруженного конфликта с Россией.
В беседе с «Радиоточкой НСН» политолог Александр Рар высказал мнение, что Трамп в рамках предвыборной кампании вместе с бизнесменом Илоном Маском может придумать мирный план по Украине.
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