Зеленский заявил, что Украина не впервые применила дальнобойное оружие против России

По его словам, президент России Владимир Путин неправ, говоря о том, что «применение Украиной дальнобойного оружия стало каким-то новым шагом». По словам президента Украины, «мы уже не в первый раз применяем это оружие».

Зеленский не уточнил, какие именно вооружения применялись, когда и где именно.

Ранее в Пентагоне заявили, что США обеспокоены применением Москвой нового типа вооружения, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

