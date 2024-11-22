Зеленский заявил, что Украина не впервые применила дальнобойное оружие против России

Украинский президент Владимир Зеленский заявил в Telegram, что Киев во время последних атак по Брянской и Курской областям не впервые применил дальнобойные ракеты.

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По его словам, президент России Владимир Путин неправ, говоря о том, что «применение Украиной дальнобойного оружия стало каким-то новым шагом». По словам президента Украины, «мы уже не в первый раз применяем это оружие».

Зеленский не уточнил, какие именно вооружения применялись, когда и где именно.

Ранее в Пентагоне заявили, что США обеспокоены применением Москвой нового типа вооружения, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

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ФОТО: ТАСС
ТЕГИ:РакетыУкраинаВладимир Зеленский

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