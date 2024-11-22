В Пентагоне заявили об обеспокоенности из-за применения Россией нового типа вооружения

Так она отреагировала на удар российскими ракетами «Орешник» по заводу «Южмаш» в Днепропетровске.

Представитель Пентагона признала, что Вашингтон получил соответствующее предупреждение от России незадолго до пуска.

Ранее президент РФ Владимир Путин заявил, что региональный конфликт на Украине приобрел элементы глобального характера после ударов западными дальнобойными ракетами по российской территории, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

