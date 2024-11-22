В Пентагоне заявили об обеспокоенности из-за применения Россией нового типа вооружения
США обеспокоены применением Москвой нового типа вооружения, сообщила пресс-секретарь Министерства обороны Сабрина Сингх.
Так она отреагировала на удар российскими ракетами «Орешник» по заводу «Южмаш» в Днепропетровске.
Представитель Пентагона признала, что Вашингтон получил соответствующее предупреждение от России незадолго до пуска.
Ранее президент РФ Владимир Путин заявил, что региональный конфликт на Украине приобрел элементы глобального характера после ударов западными дальнобойными ракетами по российской территории, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
Горячие новости
Заразились
22,9 млн+2 379 / сут.
Умерли
399 тыс.+26 / сут.
Выздоровели
22,3 млн+2 902 / сут.
- Симоньян заявила, что после обращения Путина нужно подождать, «кто первый даст заднюю»
- В Пентагоне заявили об обеспокоенности из-за применения Россией нового типа вооружения
- Гетц объявил о снятии своей кандидатуры на пост генпрокурора США
- Фицо и Вучич вместе посетят Москву
- Глава МИД Словакии Бланар поддержал действия, ведущие к миру на Украине
- NRK: В Норвегии задержали обвиняемого в шпионаже в пользу России и Ирана
- Минюст России признал украинский центр прав человека нежелательной организацией
- СМИ: Военная база в Сирии подверглась ракетному обстрелу
- В Госдуму внесли законопроект о денонсации ядерно-экологического соглашения
- Синоптик Ильин: Москву ждет снегопад и похолодание в конце недели
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru