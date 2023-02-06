Зеленский заявил, что ситуация в Донбассе очень тяжелая
Обстановка в Донбассе остается крайне сложной для военных Украины, заявил в видеообращении глава государства Владимир Зеленский.
«Очень тяжело в Донецкой области, ожесточенные бои», — сказал президент. По его словам, Киев готовит решения и переговоры для более существенной международной поддержки и предоставления большего количества оружия.
Экс-советник офиса президента Украины Алексей Арестович спрогнозировал переход Донбасса под контроль Вооруженных сил РФ через два-три месяца.
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