Зеленский заявил, что ситуация в Донбассе очень тяжелая

Обстановка в Донбассе остается крайне сложной для военных Украины, заявил в видеообращении глава государства Владимир Зеленский.

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«Очень тяжело в Донецкой области, ожесточенные бои», — сказал президент. По его словам, Киев готовит решения и переговоры для более существенной международной поддержки и предоставления большего количества оружия.

Экс-советник офиса президента Украины Алексей Арестович спрогнозировал переход Донбасса под контроль Вооруженных сил РФ через два-три месяца.

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ФОТО: Телеграм-канал Зеленского
ТЕГИ:СпецоперацияУкраинаДонбассВладимир Зеленский
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