МО: ВС РФ поразили логистический центр ВСУ в Запорожье

В ведомстве рассказали, что в результате удара на объекте начался пожар.

Кроме того, в МО добавили, что ВС РФ в Запорожье с помощью БПЛА «Герань-4» и «Гербера» ударили по нефтебазе «Канцеровка».

Ранее генерал-полковник Сергей Рудской сообщил, что ВСУ во время операции ВС РФ по освобождению населенного пункта Константиновка в ДНР потеряли примерно 13,5 тысячи военнослужащих, передает Telegram-канал «Радиоточка НСН».