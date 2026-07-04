МО: ВС РФ поразили логистический центр ВСУ в Запорожье

В Запорожье ВС России двумя беспилотниками «Герань-4» поразили логистический центр, используемый ВСУ для доставки и хранения БПЛА. Об этом сообщили в Министерстве обороны России.

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В ведомстве рассказали, что в результате удара на объекте начался пожар.

Кроме того, в МО добавили, что ВС РФ в Запорожье с помощью БПЛА «Герань-4» и «Гербера» ударили по нефтебазе «Канцеровка».

Ранее генерал-полковник Сергей Рудской сообщил, что ВСУ во время операции ВС РФ по освобождению населенного пункта Константиновка в ДНР потеряли примерно 13,5 тысячи военнослужащих, передает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

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ФОТО: ТАСС/Река Александр
ТЕГИ:ВСУБеспилотникиМинобороны РФ

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