Пригожин опроверг отступление ВСУ в Артемовске

Матвиенко: международное сообщество должно обсудить заседание Совбеза ООН от 2003 года

СМИ: канцлер ФРГ Шольц заявил, что есть консенсус с президентом Украины Зеленским об отказе от ударов по территории РФ из западного оружия

СМИ: премьер-министр Израиля Нетаньяху заявил, что не желает конфронтации с Россией

МИД КНР выразил протест США из-за сбитого аэростата

Гидрометцентр: в воскресенье в Москве от -1 до -3 градусов, небольшой снег