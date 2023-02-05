Пригожин опроверг отступление ВСУ в Артемовске
Основатель ЧВК «Вагнер» Евгений Пригожин опроверг информацию, которая появилась в СМИ, о том, что Вооруженные силы Украины (ВСУ) отступают из северных кварталов Артемовска. Ответ на вопрос редакции издания «НьюсИнфо»публикует пресс-служба бизнесмена.
По данным Пригожина, ВСУ продолжают вести бои в Артемске.
«Проясняю ситуацию. ВСУ никуда не отступают. ВСУ бьются до последнего. В северных кварталах Артемовска идут ожесточённые бои за каждую улицу, каждый дом, каждую лестничную клетку. Конечно приятно, что СМИ желают отступления ВСУ, но этого не происходит ни в северных кварталах, ни в южных, ни в восточных», - заявил основатель ЧВК.
Накануне вечером Telegram-канал WarGonzo сообщил, что ВСУ отступили из северных кварталов Артемовска и российским войскам якобы удалось взять Артемовск в полукольцо.
Ранее, вечером 3 февраля, президент Украины Владимир Зеленский на пресс-конференции по итогам саммита ЕС-Украина в Киеве заявил, что украинские войска не будут сдавать Бахмут (Артемовск).
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