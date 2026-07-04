Умерла актриса Екатерина Жемчужная
Умерла народная артистка России, актриса Екатерина Жемчужная. Об этом сообщили в пресс-службе цыганского театра «Ромэн».
Знаменитости было 82 года. В театре уточнили, что о дате, времени и месте прощания с актрисой объявят позже.
Дочь артистки актриса Ольга Жемчужная рассказала РИА Новости, что причиной смерти стала тромбоэмболия.
«У нее оторвался тромб. Она страдала от тромбоэмболии», - поделилась дочь артистки.
На счету Екатерины Жемчужной свыше 20 киноролей. Она стала известна в том числе благодаря съемкам в картинах «Вечный зов», «Карнавал», «Цыганка Аза», «Цыганское счастье» и другие, напоминает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
Подписывайтесь на НСН: Новости | Дзен | VK | Telegram | Max
Горячие новости
- МО: ВС РФ поразили логистический центр ВСУ в Запорожье
- Умерла актриса Екатерина Жемчужная
- Генерал-полковник Рудской рассказал о потерях ВСУ в Константиновке
- Референдум о лишении Фицо пожизненных выплат начался в Словакии
- ИКИ РАН: На Земле идет вторая по силе магнитная буря года
- ФСБ: В Краснодарском крае задержали агента СБУ
- Путин предложил присвоить звание генерала командиру освобождавшей Константиновку дивизии
- В Ленобласти задержали подозреваемого в убийстве 12-летней девочки
- С Аргентиной, но без Германии: Кто вышел в 1/8 финала ЧМ-2026
- Путин поздравил Трампа с 250-летием независимости США