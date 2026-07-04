Умерла актриса Екатерина Жемчужная

Умерла народная артистка России, актриса Екатерина Жемчужная. Об этом сообщили в пресс-службе цыганского театра «Ромэн».

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Знаменитости было 82 года. В театре уточнили, что о дате, времени и месте прощания с актрисой объявят позже.

Дочь артистки актриса Ольга Жемчужная рассказала РИА Новости, что причиной смерти стала тромбоэмболия.

«У нее оторвался тромб. Она страдала от тромбоэмболии», - поделилась дочь артистки.

На счету Екатерины Жемчужной свыше 20 киноролей. Она стала известна в том числе благодаря съемкам в картинах «Вечный зов», «Карнавал», «Цыганка Аза», «Цыганское счастье» и другие, напоминает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

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ФОТО: РИА Новрсти / Сергей Кузнецов
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