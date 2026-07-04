Генерал-полковник Рудской рассказал о потерях ВСУ в Константиновке
ВСУ во время операции по освобождению Константиновки в ДНР потеряли примерно 13,5 тысячи военнослужащих. Об этом в Национальном центре управления обороной России в ходе брифинга сообщил начальник Главного оперативного управления Генштаба ВС РФ, первый заместитель начальника Генерального штаба ВС РФ генерал-полковник Сергей Рудской.
Кроме того, по его словам, в указанный период ВСУ потеряли 14 танков, 283 боевые бронированные машины, 1 тысячу 400 авто, 200 орудий полевой артиллерии и восемь пусковых установок РСЗО.
Генерал-полковник рассказал, что во время наступательных действий штурмовые подразделения Южной группировки войск, сковав украинских военных боями за восточную и юго-восточную части города, провели охват Константиновки с флангов и взяли под огневой контроль основные пути снабжения формирований ВСУ.
Рудской уточнил, что общая площадь перешедшей территории составила свыше 66 квадратных километров.
«Сейчас город находится под нашим полным контролем. Подразделения Южной группировки войск завершают зачистку кварталов от мелких групп и одиночных украинских боевиков», - приводят слова Рудского в Министерстве обороны России.
Ранее начальник Генштаба ВС РФ Валерий Герасимов раскрыл, какие объекты ВСУ поразили российские военные в июне, передает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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