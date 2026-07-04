Генерал-полковник Рудской рассказал о потерях ВСУ в Константиновке

ВСУ во время операции по освобождению Константиновки в ДНР потеряли примерно 13,5 тысячи военнослужащих. Об этом в Национальном центре управления обороной России в ходе брифинга сообщил начальник Главного оперативного управления Генштаба ВС РФ, первый заместитель начальника Генерального штаба ВС РФ генерал-полковник Сергей Рудской.

Кроме того, по его словам, в указанный период ВСУ потеряли 14 танков, 283 боевые бронированные машины, 1 тысячу 400 авто, 200 орудий полевой артиллерии и восемь пусковых установок РСЗО.