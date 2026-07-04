Группа Ay Yola рассказала, почему не смогла выступить в Европе

Музыканты отметили, что у них состоялся концерт в Сербии, но на выступления в Болгарию, Германию и Венгрию они так и не смогли попасть. Артисты добавили, что отмена их шоу произошла, когда билеты на концерты уже были полностью распроданы.

«Мы не получили визы из-за соображений безопасности, по крайней мере, нам так сказали. В Софии два дня подряд — два солд-аута. Надеемся, еще побываем», - рассказали участники группы.

При этом они отметили, что уже успели выступить в Монголии и Турции.

Ранее продюсер Виктор Дробыш в интервью НСН обвинил певца Шамана (Ярослав Дронов) в «звездной болезни».