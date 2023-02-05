Арестович спрогнозировал переход Донбасса под полный контроль РФ в ближайшие месяцы
Экс-советник офиса президента Украины Алексей Арестович спрогнозировал переход Донбасса под контроль Вооруженных сил РФ через два-три месяца. Об этом пишет СТРАНА.ua.
При этом он не поручился за точность выводов, но заявил, что «некоторых неприятностей ВСУ, видимо, не избежать».
По его словам, в Донбассе находится сильная группировка ВС России, которая своими действиями вынудит ВСУ «сдвигаться назад».
Ранее основатель ЧВК «Вагнер» Евгений Пригожин опроверг информацию, которая появилась в СМИ, о том, что Вооруженные силы Украины (ВСУ) отступают из северных кварталов Артемовска. Ответ на вопрос редакции издания «НьюсИнфо» публикует пресс-служба бизнесмена.
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