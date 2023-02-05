Арестович спрогнозировал переход Донбасса под полный контроль РФ в ближайшие месяцы

Экс-советник офиса президента Украины Алексей Арестович спрогнозировал переход Донбасса под контроль Вооруженных сил РФ через два-три месяца. Об этом пишет СТРАНА.ua.

Российские военные отбили у ВСУ окраины Двуречного в Харьковской области

При этом он не поручился за точность выводов, но заявил, что «некоторых неприятностей ВСУ, видимо, не избежать».

По его словам, в Донбассе находится сильная группировка ВС России, которая своими действиями вынудит ВСУ «сдвигаться назад».

Ранее основатель ЧВК «Вагнер» Евгений Пригожин опроверг информацию, которая появилась в СМИ, о том, что Вооруженные силы Украины (ВСУ) отступают из северных кварталов Артемовска. Ответ на вопрос редакции издания «НьюсИнфо» публикует пресс-служба бизнесмена.

Подписывайтесь на НСН: Я.Новости | Я.Дзен | Google News | Flipboard | Telegram

Фото: president.gov.ua
ТЕГИ:РоссияВСУВооруженные Силы РФУкраина
Получайте свежие материалы на почту

Мы будем регулярно отправлять вам актуальные эксклюзивы и новости! Отписка доступна в письме

Горячие новости

Все новости

партнеры