Зеленский заявил, что прекращение огня невозможно без гарантий безопасности

«Прекращение огня может быть частью окончания горячей фазы войны. И тогда нужно понимать, какие гарантии безопасности. Без гарантии безопасности <...> нет, это невозможно», — указал глава государства.

Ранее Зеленский сообщил, что договорился с американским лидером Дональдом Трампом о дальнейших контактах и встречах по урегулированию конфликта, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

