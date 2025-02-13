Зеленский заявил, что прекращение огня невозможно без гарантий безопасности
13 февраля 202500:02
Президент Украины Владимир Зеленский заявил изданию Economist о невозможности прекращения огня без гарантий безопасности от партнеров.
«Прекращение огня может быть частью окончания горячей фазы войны. И тогда нужно понимать, какие гарантии безопасности. Без гарантии безопасности <...> нет, это невозможно», — указал глава государства.
Ранее Зеленский сообщил, что договорился с американским лидером Дональдом Трампом о дальнейших контактах и встречах по урегулированию конфликта, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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Источники данных:
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru