Зеленский заявил, что прекращение огня невозможно без гарантий безопасности

Президент Украины Владимир Зеленский заявил изданию Economist о невозможности прекращения огня без гарантий безопасности от партнеров.

Зеленский: Иностранный контингент может стать частью гарантий безопасности Киеву

«Прекращение огня может быть частью окончания горячей фазы войны. И тогда нужно понимать, какие гарантии безопасности. Без гарантии безопасности <...> нет, это невозможно», — указал глава государства.

Ранее Зеленский сообщил, что договорился с американским лидером Дональдом Трампом о дальнейших контактах и встречах по урегулированию конфликта, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

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ФОТО: ТАСС
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