Оренбургская область второй день уходит под воду

Оренбургская область на протяжении двух дней уходит под воду, сообщает Telegram-канал Mash.

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Это происходит из-за сильнейших осадков, обрушившихся на регион. Подтоплены дома. Стихия затронула 932 человека.

В области затоплены четыре округа, 106 домов, 313 приусадебных участков, два моста и два участка дороги регионального значения. Водная стихия затронула Бугурусланский район, а также СНТ «Успех» и «Калинушка».

По словам местных жителей, урожай затопило, а строения придётся восстанавливать годами. Также вода пришла в Ивановские сады, ТСН «Ивановское» и посёлок Пригородный. В ЖК «Заводской» автомобили частично ушли в воду.

В Оренбуржье июнь стал самым дождливым за последние 26 лет — в некоторых районах выпала трёхмесячная норма осадков. В результате стихии десятки машин оказались затоплены, люди переплывают улицы, чтобы добраться до дома, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

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ФОТО: РИА Новости
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