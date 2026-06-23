Зюганов заявил, что не предлагал изымать банковские вклады россиян
Председатель ЦК КПРФ Геннадий Зюганов опроверг заявления журналистов о том, что он предложил изъять банковские депозиты граждан, сообщает «Коммерсант».
Такие заявления он назвал «мулькой». Но мы на съезде приняли решение (потребовать) вернуть даже те вклады, которые были обесценены в 1990-е»,— заявил депутат. «Если власть такие действия предпримет» (изымет вклады граждан), то «она сама себе забьет гвоздь в крышку гроба», - отметил Зюганов.
До этого пресс-служба КПРФ разъяснила, что из текста выступления «ни о каком изъятии вкладов речи не идет», а Зюганов «лишь обратил внимание на огромные финансовые ресурсы, сосредоточенные в банковской системе».
Изъятие средств со счетов предприятий в банках приведет к параличу всей российской экономики, такое предложение абсурдно. Об этом НСН рассказал экс-министр труда, экономист Сергей Калашников.
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