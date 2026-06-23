Российского бизнесмена задержали в Таиланде
Бизнесмена из России задержали в Бангкоке (Таиланд), сообщает Telegram-канал Mash.
Мужчину подозревают в отмывании денег для международной преступной группировки. В рамках следствия по делу проходят 10 человек. Александр из Новосибирска с 2015 года жил в Таиланде. Вместе с местной жительницей он владел баром Bella Chao в Паттайе. 17 июня его задержала полиция. Как предполагается, через заведение мафия отмывала средства, а за каждый транш россиянин получал комиссию.
Под стражей семеро тайцев, американец, китаец и россиянин. Также в деле фигурирует ещё один гражданин РФ — Дмитрий, который принимал деньги на карту. Кроме отмывания средств, подозреваемых обвиняют в краже, преступном сговоре и взломе данных.
Ущерб оценивается в 7 млн бат (15 млн рублей). Известно, что у Александра есть ребёнок.
Ранее стало известно, что иммиграционные власти Таиланда начали масштабную кампанию по ужесточению визового контроля в международном аэропорту Суварнабхуми в Бангкоке, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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