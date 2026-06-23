Российского бизнесмена задержали в Таиланде

Мужчину подозревают в отмывании денег для международной преступной группировки. В рамках следствия по делу проходят 10 человек. Александр из Новосибирска с 2015 года жил в Таиланде. Вместе с местной жительницей он владел баром Bella Chao в Паттайе. 17 июня его задержала полиция. Как предполагается, через заведение мафия отмывала средства, а за каждый транш россиянин получал комиссию.

Под стражей семеро тайцев, американец, китаец и россиянин. Также в деле фигурирует ещё один гражданин РФ — Дмитрий, который принимал деньги на карту. Кроме отмывания средств, подозреваемых обвиняют в краже, преступном сговоре и взломе данных.

Ущерб оценивается в 7 млн бат (15 млн рублей). Известно, что у Александра есть ребёнок.

Ранее стало известно, что иммиграционные власти Таиланда начали масштабную кампанию по ужесточению визового контроля в международном аэропорту Суварнабхуми в Бангкоке, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

