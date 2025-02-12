Зеленский раскрыл детали разговора с Трампом
Президент Украины Владимир Зеленский сообщил, что договорился с американским лидером Дональдом Трампом о дальнейших контактах и встречах по урегулированию конфликта.
«Украина больше всех хочет мира. Определяем наши общие с Америкой шаги, чтобы гарантировать надежный, продолжительный мир. Как сказал президент Трамп, let's get it done», - заявил Зеленский.
Трамп, в свою очередь, заявил, что беседа с Зеленским прошла «очень хорошо».
Кроме того, Зеленский обсудил с Трампом разговор с министром финансов США Скоттом Бессентом. Стороны заключили соглашение «по безопасности, экономическому и ресурсному взаимодействию» - оно предполагает поставки редкоземельных металлов в США в обмен на военную помощь со стороны Соединенных Штатов, отмечает «Радиоточка НСН».
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