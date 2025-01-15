Зеленский: Иностранный контингент может стать частью гарантий безопасности Киеву

В ходе пресс-конференции с премьером Польши Дональдом Туском он указал, что это должен быть реальный контингент, в состав которого должны войти «инструкторы с большой программой обучения и тренировки» украинских войск на территории страны.

«Но такой контингент не может быть единственной гарантией безопасности, этого будет недостаточно», - подчеркнул Зеленский.

Украинский лидер также добавил, что продолжает обсуждать вопрос размещения в стре иностранных войск с президентом Франции Эммануэлем Макроном.

Ранее депутат Госдумы Юрий Швыткин заявил, что размещение на территории Украины контингента из Евросоюза будет способствовать возобновлению противостояния, пишут «Известия».

