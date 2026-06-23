СМИ: Акции «Газпрома» рухнули ниже 100 рублей впервые с 2009 года

Ценные бумаги преодолели важный психологический рубеж в 100 рублей за акцию. Это произошло впервые с 2009 года. Падение стоимости акций газового монополиста ниже 100 рублей зафиксировано в результате торгов Мосбиржи.

Днем 22 июня бумаги торговались на уровне 99,9 рубля, снижаясь 4,39%. К вечеру падение ускорилось, в результате чего цена опускалась до 98,28 рубля, а потери составили 5,94%.

Ближе к ночи котировки слегка отыграли падение, при общем снижении на 4,85%.

У «Газпрома» были проблемы с трубопроводами, объем выручки компании сократился, а долговая нагрузка продолжает быть огромной, сказала НСН член Ассоциации предпринимателей и управленцев Светлана Алейникова.

