Матвиенко: СВО спасла Россию от войны

По ее словам, после смены власти в 2014 году Украине отвели роль «плацдарма для нового похода Запада против России», поэтому Москве «не оставили иного способа обеспечения своей безопасности, кроме проведения специальной военной операции».

Сделав этот выбор, мы уберегли страну, народ от повторения трагедии 1941 года. «Только достижение целей СВО полностью снимет угрозу возникновения глобальной войны», — отметила Матвиенко.

«Только достижение целей СВО полностью снимет угрозу возникновения глобальной войны. Как отметил глава Российского государства, сейчас все решают действия наших защитников на линии боевого соприкосновения», - подчеркнула она.

Ранее Матвиенко заявила об отсутствии предпосылок к решению конфликта на Украине, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

