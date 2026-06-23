В ООН заявили о попытке втянуть Минск в конфликт ударом ВСУ по детям
Удар украинского беспилотника по автобусу с белорусскими детьми в Брянской области мог быть нацелен на втягивание Минска в конфликт. Об этом на заседании Совета Безопасности ООН заявила исполняющая обязанности постоянного представителя России при организации Анна Евстигнеева, сообщает ТАСС.
Евстигнеева назвала произошедшее «гнусным преступлением и очередным проявлением морального разложения киевского режима». Она подчеркнула, что главной целью этой атаки была именно провокация в отношении белорусских властей.
По словам дипломата, в результате атаки погибла сопровождавшая группу беременная женщина из Луганска, у которой осталось две дочери. Ранения также получили восемь человек, включая шестерых детей.
Ранее президент Белоруссии Александр Лукашенко назвал провокацией удар ВСУ по белорусскому автобусу под Брянском, а также предупредил о последствиях провокаций и попыток втянуть Минск в конфликт, передает Telegram-канал «Радиоточка НСН»
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