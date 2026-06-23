Россияне должны доплатить 1 млн рублей по утильсбору за авто
Российская таможня в массовом порядке доначисляет утилизационный сбор на автомобили, которые до лета 2023 года ввозились из-за рубежа для личного пользования, но были проданы в течение года, сообщает Autonews.ru со ссылкой на юристов.
По их словам, ограничения на продажу таких машин начали действовать позднее. В настоящее время суды завалены подобными исками, речь идет о тысячах должников. Взыскиваемые суммы достигают миллионов рублей и иногда кратно превышают стоимость самих транспортных средств. Автовладельцы готовят коллективный иск к Федеральной таможенной службе. Как заявила юрист Анна Пузанова, под пристальное внимание ФТС стали попадать машины, ввезенные из Белоруссии, Казахстана, Армении, Киргизии в 2021–2023 годах. Требования доплатить коммерческий «утиль» рассылают россиянам, которые приобретали иномарку для личного пользования, но продали ее в течение года. Также письма от ФТС приходят автовладельцам, растаможившим несколько машин за 12 месяцев.
Таможня массово переквалифицирует случаи ввоза машин для личного пользования в коммерческие. При этом до августа 2023 года в российском законодательстве не были прописаны ограничения на перепродажу таких автомобилей. В частности не оговаривалось число разрешенных для ввоза машин для личного пользования.
В ФТС указали, что доначисление по утильсбору связано не с изменением правил его уплаты, а с заявлением недостоверных сведений об обстоятельствах ввоза машин. В большинстве случаев продажа таких автомобилей осуществлялась сразу после ввоза в РФ с постановкой на учет на других лиц.
Ранее президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что ставки утилизационного сбора в рамках ЕАЭС слишком высокие. Об этом на заседании Высшего Евразийского экономического совета. По его словам, растущие ставки «скоро могут превысить стоимость самих машин», сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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