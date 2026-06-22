Трамп: средства Ирана будут использованы для закупки продуктов у США

Размораживаемые активы Ирана будут направлены на приобретение продовольствия исключительно у американских фермеров. Об этом президент США Дональд Трамп заявил журналистам в Белом доме, комментируя ход переговоров между Вашингтоном и Тегераном.

Американский лидер уточнил, что речь идет о закупках кукурузы и сои. По его словам, все размороженные средства Тегерана будут потрачены на эти цели, что принесет прямую выгоду сельскому хозяйству Соединенных Штатов.

Иран согласился обеспечить свободный проход судов через Ормузский пролив

Также Трамп подвел итоги недавних контактов Вашингтона и Тегерана в Швейцарии. Он особо отметил, что ситуация в Ормузском проливе полностью нормализовалась и он открыт для международного судоходства.

Ранее Белый дом опроверг сообщения о срыве переговоров с Ираном, передает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

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ФОТО: AP / ТАСС
ТЕГИ:Ближний ВостокИранСШАДональд Трамп

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