Трамп: средства Ирана будут использованы для закупки продуктов у США
Размораживаемые активы Ирана будут направлены на приобретение продовольствия исключительно у американских фермеров. Об этом президент США Дональд Трамп заявил журналистам в Белом доме, комментируя ход переговоров между Вашингтоном и Тегераном.
Американский лидер уточнил, что речь идет о закупках кукурузы и сои. По его словам, все размороженные средства Тегерана будут потрачены на эти цели, что принесет прямую выгоду сельскому хозяйству Соединенных Штатов.
Также Трамп подвел итоги недавних контактов Вашингтона и Тегерана в Швейцарии. Он особо отметил, что ситуация в Ормузском проливе полностью нормализовалась и он открыт для международного судоходства.
Ранее Белый дом опроверг сообщения о срыве переговоров с Ираном, передает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
Подписывайтесь на НСН: Новости | Дзен | VK | Telegram | Max
Горячие новости
- Российского бизнесмена задержали в Таиланде
- Зюганов заявил, что не предлагал изымать банковские вклады россиян
- В ООН заявили о попытке втянуть Минск в конфликт ударом ВСУ по детям
- Трамп: средства Ирана будут использованы для закупки продуктов у США
- Скончался работавший с Куликом и Авербухом тренер Виктор Кудрявцев
- Такер Карлсон вышел из Республиканской партии и обвинил Трампа
- СМИ: Google впервые вложит $75 млн для развития ИИ в кино
- В Госдуме оценили влияние конфликта президентов Польши и Украины на ВСУ
- В Омской области ввели меры против спекуляции топливом на АЗС
- Раздавят конкурентов: Выдача кредитов Wildberries разорит другие банки