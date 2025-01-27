Зеленский заявил, что направил главкома ВСУ на донецкое направление
27 января 202501:02
Оперативно-стратегическую группировку войск «Хортица» на Украине возглавил командующий Сухопутными войсками генерал-майор Михаил Драпатый, сообщил в Telegram президент Владимир Зеленский.
Он заявил, что поручил усилить командный состав наших войск в Донецкой области. По словам главы государства, это самые жесткие направления боев.
В ноябре 2024 года Зеленский сообщил, что Драпатый стал новым командующим Сухопутными войсками Вооружённых сил Украины, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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Источники данных:
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru