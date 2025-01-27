Зеленский заявил, что направил главкома ВСУ на донецкое направление

Он заявил, что поручил усилить командный состав наших войск в Донецкой области. По словам главы государства, это самые жесткие направления боев.

В ноябре 2024 года Зеленский сообщил, что Драпатый стал новым командующим Сухопутными войсками Вооружённых сил Украины, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

