Зеленский назначил нового командующего Сухопутными войсками ВСУ
Новым командующим Сухопутными войсками Вооружённых сил Украины (ВСУ) назначен Михаил Драпатый. Об этом в своём Telegram-канале заявил украинский президент Владимир Зеленский.
По его словам, также был назначен новый заместитель Главнокомандующего ВСУ - им стал Олег Апостол.
«Оба доказали свою эффективность в боях», - написал Зеленский.
Украинский лидер добавил, что кадровые решения были приняты им вместе с Главнокомандующим ВСУ Александром Сырским.
Ранее Зеленский подписал закон, согласно которым украинцы, впервые самовольно покинувшие воинскую часть или дезертировавшие, смогут добровольно вернуться на службу, сообщает RT.
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru