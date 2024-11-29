Зеленский назначил нового командующего Сухопутными войсками ВСУ

Новым командующим Сухопутными войсками Вооружённых сил Украины (ВСУ) назначен Михаил Драпатый. Об этом в своём Telegram-канале заявил украинский президент Владимир Зеленский.

Сырский объявил о новом контрнаступлении ВСУ

По его словам, также был назначен новый заместитель Главнокомандующего ВСУ - им стал Олег Апостол.

«Оба доказали свою эффективность в боях», - написал Зеленский.

Украинский лидер добавил, что кадровые решения были приняты им вместе с Главнокомандующим ВСУ Александром Сырским.

Ранее Зеленский подписал закон, согласно которым украинцы, впервые самовольно покинувшие воинскую часть или дезертировавшие, смогут добровольно вернуться на службу, сообщает RT.

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ФОТО: ТАСС
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