Зеленский назначил нового командующего Сухопутными войсками ВСУ

По его словам, также был назначен новый заместитель Главнокомандующего ВСУ - им стал Олег Апостол.

«Оба доказали свою эффективность в боях», - написал Зеленский.

Украинский лидер добавил, что кадровые решения были приняты им вместе с Главнокомандующим ВСУ Александром Сырским.

Ранее Зеленский подписал закон, согласно которым украинцы, впервые самовольно покинувшие воинскую часть или дезертировавшие, смогут добровольно вернуться на службу, сообщает RT.

