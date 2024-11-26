Сырский объявил о новом контрнаступлении ВСУ

4 июня прошлого года Украина предприняла попытку масштабного контрнаступления, однако спустя три месяца российский президент Владимир Путин заявил, что эта попытка провалилась, указав на потери украинской армии — 71,5 тыс. человек.

Бывший министр обороны Сергей Шойгу тогда сообщил, что ВСУ не достигли поставленных целей ни на одном из направлений, передает «Радиоточка НСН».