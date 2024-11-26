Сырский объявил о новом контрнаступлении ВСУ

Главнокомандующий Вооруженных сил Украины (ВСУ) Александр Сырский заявил о подготовке нового этапа контрнаступательных действий. Об этом сообщает издание »Страна.ua».

По данным источника, Сырский подчеркнул необходимость перехватывать инициативу и активизировать контратаки.

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4 июня прошлого года Украина предприняла попытку масштабного контрнаступления, однако спустя три месяца российский президент Владимир Путин заявил, что эта попытка провалилась, указав на потери украинской армии — 71,5 тыс. человек.

Бывший министр обороны Сергей Шойгу тогда сообщил, что ВСУ не достигли поставленных целей ни на одном из направлений, передает «Радиоточка НСН».

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Фото: telegram.org
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