Зеленский заявил, что начал сомневаться в искренности поддержки Запада
Украинский лидер Владимир Зеленский заявил изданию Economist, что начал сомневаться в искренности части партнеров на Западе.
По его словам, они утверждают, что всегда будут поддерживать Украину. «Но я вижу, что он или она не здесь, не с нами», — сказал президент.
Он отметил, что украинским властям придется донести до своих граждан перспективу «полностью милитаризированной экономики», если стране предстоит конфликт на истощение.
Зеленский также указал, что морально готов к переходу, но будет обсуждать эту идею с народом.
Ранее глава американской дипломатии заявил, что США вслед за Украиной пойдет на переговоры по инициативе России, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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