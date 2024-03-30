Зеленский заявил, что Киев не получил ракеты ATACMS от США
США не передавали украинским военным тактические баллистические ракеты ATACMS большей дальности. Об этом заявил президент Украины Владимир Зеленский обозревателю The Washington Post Дэвиду Игнэйшесу.
Как отметил политик в ответ на вопрос журналиста, ATACMS сейчас «не на Украине». При этом Зеленский указал, что «не может поделиться информацией» об отправке снарядов Соединенными Штатами.
По словам украинского президента, Киев намерен применять ATACMS для атак на аэродромы в Крыму.
Ранее СМИ сообщили, что Вашингтон готов объявить об отправке на Украину комплексов ATACMS в рамках пакета военной помощи на $300 млн.
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru