Зеленский заявил, что Киев не получил ракеты ATACMS от США

Как отметил политик в ответ на вопрос журналиста, ATACMS сейчас «не на Украине». При этом Зеленский указал, что «не может поделиться информацией» об отправке снарядов Соединенными Штатами.

По словам украинского президента, Киев намерен применять ATACMS для атак на аэродромы в Крыму.

Ранее СМИ сообщили, что Вашингтон готов объявить об отправке на Украину комплексов ATACMS в рамках пакета военной помощи на $300 млн.

