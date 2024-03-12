Politico: США объявят об отправке Украине ракет ATACMS на $300 млн

Соединенные Штаты готовы объявить об отправке Украине тактических ракетных комплексов ATACMS в рамках пакета военной помощи на $300 миллионов, пишет газета Politico со ссылкой на источники в Вашингтоне.

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По информации издания, в пакет будут входить ранние версии ATACMS. Ракеты могут преодолевать расстояние в 160 километров и нести боеголовки с сотнями кассетных бомб.

Также Вашингтон предоставит Киеву дополнительные снаряды для 155-мм орудий, говорится в публикации.

По данным газеты «Европейская правда», Украина попросила у Германии ракеты Taurus для удара по Крымскому мосту. При этом канцлер ФРГ Олаф Шольц отметил, что применение этого вида вооружений в зоне конфликта потребует участия немецких военных, сообщает «Радиоточка НСН».

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