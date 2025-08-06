Социолог Мозолин объяснил, почему молодежь выбирает бездетность
Молодёжь не торопится рожать детей потому, что современные 20-летние люди воспринимают себя ещё детьми. Об этом «ФедералПресс» заявил социолог, директор Центра «Аналитик» Андрей Мозолин.
Согласно опросу ВЦИОМ, каждый десятый зумер, то есть человек, родившийся в период с 1997 по 2010 год, ориентирован на одного ребёнка, а каждый пятый и вовсе на бездетность.
По словам Мозолина, это связано с тем, что современные 20-летние люди «воспринимают себя ещё детьми» и не готовы брать на себя определённые обязательства.
«Это поколение не то чтобы более инфантильное, у них период детства несколько удлинился... зумеры, чуть-чуть попозже начнут взрослеть и рожать», - заключил эксперт.
Ранее гендиректор Фонда ВЦИОМ Константин Абрамов заявил, что россияне в возрасте от 18 до 34 лет чаще всего называли главным препятствующим родительству фактором нехватку денег, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru