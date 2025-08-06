Милонов назвал барством желание Стерлигова открыть рынок рабов

По его словам, подобные мысли могут возникнуть в голове, «если жить ни в чем себе не отказывая».

Милонов допустил, что с ним тоже могла бы произойти подобная «мутация в сознании», если бы он каждый день «ел хлеб за две тысячи рублей».

«Но я ем традиционные пирожки и пью кофе с молочком, поэтому таких мыслей нет... А Герман Львович находится в расколе и живет по своим нравственным канонам. Я бы отнес его желани просто к барству», — заключил депутат.

Ранее Стерлигов заявил, что покупателей не должны волновать цены на его продукты, сообщает RT.

