Милонов назвал барством желание Стерлигова открыть рынок рабов
Желание бизнесмена Германа Стерлигова открыть рынок рабов не следует относить «к какому-то экстремизму». Об этом NEWS.ru заявил зампред комитета Госдумы по защите семьи, вопросам отцовства, материнства и детства Виталий Милонов.
По его словам, подобные мысли могут возникнуть в голове, «если жить ни в чем себе не отказывая».
Милонов допустил, что с ним тоже могла бы произойти подобная «мутация в сознании», если бы он каждый день «ел хлеб за две тысячи рублей».
«Но я ем традиционные пирожки и пью кофе с молочком, поэтому таких мыслей нет... А Герман Львович находится в расколе и живет по своим нравственным канонам. Я бы отнес его желани просто к барству», — заключил депутат.
Ранее Стерлигов заявил, что покупателей не должны волновать цены на его продукты, сообщает RT.
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru