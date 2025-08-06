ФК «Ахмат» подтвердил назначение Черчесова на пост главного тренера
Станислав Черчесов снова занял пост главного тренера футбольного клуба «Ахмат». Об этом сообщает пресс-служба грозненской команды.
В сообщении говорится, что контракт с 61-летним специалистом рассчитан на три года.
В «Ахмате» также напомнили, что Черчесов уже воглавлял клуб. В сезоне 2012/13 под его руководством грозненская команда заняла в РПЛ восьмое место.
«Мы говорим: «Добро пожаловать домой, Станислав Саламович!» - сказано в сообщении.
Ранее в «Ахмате» заявили, что трудовой договор с главным тренером Александром Сторожуком и его тренерским штабом был расторгнут по согласию сторон, сообщает RT.
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru