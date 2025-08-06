Встреча Путина с Уиткоффом продлилась около трех часов

Более 700 тысяч исследований проведено в эндоскопических центрах Москвы Ещё три кластера по программе «Профессионалитет» создадут в Подмосковье В Кубке мэра Москвы по гонкам дронов примут участие спортсмены из 11 стран Кровь белого медведя впервые добровольно взяли в Московском зоопарке Уровень воды в реках столичного региона повысился до опасных отметок