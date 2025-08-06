Встреча Путина с Уиткоффом продлилась около трех часов

В Кремле завершилась встреча президента РФ Владимира Путина со спецпосланником президента США Стивеном Уиткоффом. Об этом сообщает РИА Новости.

СМИ: Уиткофф прибыл в Москву и посетил парк Зарядье

Уточняется, что политики беседовали около трёх часов.

По данным агентства, кортеж, котором передвигается спецпосланник американского лидера, уже покинул Кремль.

Ранее резидент США Дональд Трамп заявил, что по итогам поездки Уиткоффа в РФ он примет решение о возможном усилении санкций против Москвы, сообщает RT.

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ФОТО: Стоп-кадр пресс-службы Кремля
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