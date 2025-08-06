До сентября не все российские отели успеют пройти аккредитацию для включения в реестр, в таком случае туристы столкнутся с повышенными ценами, заявил НСН президент Российской гостиничной ассоциации Геннадий Ламшин.

С сентября в России можно будет бронировать только аккредитованные отели. Гостиницы, санатории, базы отдыха и кемпинги, не включённые до этой даты в реестр классифицированных средств размещения, исчезнут со всех агрегаторов бронирования. Штрафы за деятельность не прошедших классификацию средств размещения в размере от 300 до 450 тысяч рублей для юрлиц вступят в силу в России с 6 сентября, сообщает пресс-служба Минэкономразвития РФ. Ламшин предупредил, что успевают не все средства размещения.