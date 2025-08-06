Умер народный артист РФ Владимир Сафронов

Уточняется, что артист умер 5 августа. Причина смерти не называется.

«Коллектив Малого театра выражает глубочайшиесоболезнования родным, близким и друзьям Владимира Алексеевича... ВЕго будет не хватать всем», - говорится в сообщении.

Владимир Сафронов родился 1 ноября 1940 года в Москве. В 1962 году он окончил Высшее театральное училище имени Щепкина, после чего три года работал в Первом московском областном драматическом театре. Затем актёр служил в труппе Московского драматического театра имени Пушкина, а с 1972 года - в Малом театре.

Кроме работ на сцене, в кино и на телевидении Сафронов занимался педагогической деятельностью.

Ранее в возрасте 67 лет умер режиссёр, художественный руководитель московского «Электротеатра Станиславский» Борис Юхананов, сообщает RT.

