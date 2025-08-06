Ушаков заявил, что Путин и Уиткофф обсудили Украину

По его словам, прежде всего стороны обсудили украинский кризис. Второй темой встречи стали «перспективы возможного развития стратегического сотрудничества» между Москвой и Вашингтоном.

Ушаков добавил, что Путин получил от Уиткофа некоторые сигналы США по украинскому вопросу, в ответ главе Белого дома Дональду Трампу были переданы соответствующие сигналы от российской стороны.

Ранее Трамп заявил, что примет решение о возможном усилении санкций против Москвы по итогам встречи Путина и Уиткоффа, сообщает RT.

