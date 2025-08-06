Ушаков заявил, что Путин и Уиткофф обсудили Украину
Разговор президента РФ Владимира Путина со спецпосланником американского лидера Стивом Уиткоффом был «полезным» и «конструктивным». Об этом заявил помощник главы российского государства Юрий Ушаков.
По его словам, прежде всего стороны обсудили украинский кризис. Второй темой встречи стали «перспективы возможного развития стратегического сотрудничества» между Москвой и Вашингтоном.
Ушаков добавил, что Путин получил от Уиткофа некоторые сигналы США по украинскому вопросу, в ответ главе Белого дома Дональду Трампу были переданы соответствующие сигналы от российской стороны.
Ранее Трамп заявил, что примет решение о возможном усилении санкций против Москвы по итогам встречи Путина и Уиткоффа, сообщает RT.
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru