Запашный раскрыл детали съемок фильма про дрессировщика «Встань и иди»

Эдгард Запашный заявил НСН, что в выборе актеров не участвует, но с Гелой Месхи уже познакомился.

Работа с продюсером Арменом Ананикяном в фильме «Папы» стала толчком к созданию первого фильма в России о дрессировщике львов на протезах, заявил НСН народный артист России, гендиректор Большого Московского цирка Эдгард Запашный.

Ранее стартовали съемки фильма «Встань и иди» о первом в России дрессировщике, который работает со львами на протезах. Эдгард Запашный признался, что в основу ляжет личная история, связанная с его другом Виталиком. Главную роль исполнит актер Гела Месхи, передает ТАСС. Запашный рассказал, почему активная фаза работы стартовала только сейчас.

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«Я этим проектом занимаюсь уже почти три года, сценарий переписывался несколько раз. После того, как мы поработали с продюсером Арменом Ананикяном на фильме «Папы», где Сергей Безруков снимался в цирке с нашими животными, я показал ему этот проект. Он с удовольствием познакомился с ним и подключил свои ресурсы. В данный момент у нас начинается очень активная работа», - рассказал он.

Запашный признался, что в выборе актеров не участвует, но с Гелой уже познакомился.

«В кастинге и выборе актеров я не участвую, это зона ответственности Армена. Я с Гелой познакомился, он очень хороший, крепкий актер. Он понимает, что это сложная драматическая роль. Я надеюсь, что у нас все получится и все будет хорошо», - добавил собеседник НСН.

Ранее Запашный раскрыл, кто представит Большой Московский цирк в Китае, передает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

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ФОТО: РИА Новости / Кирилл Зыков
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