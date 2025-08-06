Запашный раскрыл детали съемок фильма про дрессировщика «Встань и иди»
Эдгард Запашный заявил НСН, что в выборе актеров не участвует, но с Гелой Месхи уже познакомился.
Работа с продюсером Арменом Ананикяном в фильме «Папы» стала толчком к созданию первого фильма в России о дрессировщике львов на протезах, заявил НСН народный артист России, гендиректор Большого Московского цирка Эдгард Запашный.
Ранее стартовали съемки фильма «Встань и иди» о первом в России дрессировщике, который работает со львами на протезах. Эдгард Запашный признался, что в основу ляжет личная история, связанная с его другом Виталиком. Главную роль исполнит актер Гела Месхи, передает ТАСС. Запашный рассказал, почему активная фаза работы стартовала только сейчас.
«Я этим проектом занимаюсь уже почти три года, сценарий переписывался несколько раз. После того, как мы поработали с продюсером Арменом Ананикяном на фильме «Папы», где Сергей Безруков снимался в цирке с нашими животными, я показал ему этот проект. Он с удовольствием познакомился с ним и подключил свои ресурсы. В данный момент у нас начинается очень активная работа», - рассказал он.
Запашный признался, что в выборе актеров не участвует, но с Гелой уже познакомился.
«В кастинге и выборе актеров я не участвую, это зона ответственности Армена. Я с Гелой познакомился, он очень хороший, крепкий актер. Он понимает, что это сложная драматическая роль. Я надеюсь, что у нас все получится и все будет хорошо», - добавил собеседник НСН.
Ранее Запашный раскрыл, кто представит Большой Московский цирк в Китае, передает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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