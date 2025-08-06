Работа с продюсером Арменом Ананикяном в фильме «Папы» стала толчком к созданию первого фильма в России о дрессировщике львов на протезах, заявил НСН народный артист России, гендиректор Большого Московского цирка Эдгард Запашный.

Ранее стартовали съемки фильма «Встань и иди» о первом в России дрессировщике, который работает со львами на протезах. Эдгард Запашный признался, что в основу ляжет личная история, связанная с его другом Виталиком. Главную роль исполнит актер Гела Месхи, передает ТАСС. Запашный рассказал, почему активная фаза работы стартовала только сейчас.