Милли: Украине не стоит рассчитывать на самолеты F-16 в случае контрнаступления

По его словам, в Вашингтоне уверены в необходимости предоставления Киеву современных вооружений, в том числе и авиации, однако это длительный процесс, который никак не скажется на текущих военных операциях украинской армии.

Милли также рассказал, что в настоящее время по-прежнему обсуждаются места обучения украинских пилотов, их число, а также каким тактикам стоит обучать украинцев.

Ранее в Пентагоне заявили, что обучение украинских летчиков пилотированию F-16 может начаться летом, сообщил Telegram-канал «Радиоточка НСН».

