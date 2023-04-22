В военном ведомстве также отчитались об уничтожении склада боеприпасов 95-й десантно-штурмовой бригады ВСУ в районе населенного пункта Серебрянка ДНР и порядка 255 украинских военных и наёмников. Отмечается, что отряды ВДВ сковывают подразделения ВСУ на флангах Артемовска и поддерживают штурмовые отряды по овладению городом.



Две группы украинских диверсантов были уничтожены в Харьковской области и ЛНР российскими силами. В районе населенного пункта Старица Харьковской области российские военные уничтожили склад боеприпасов 67-й механизированной бригады ВСУ. На Купянском направлении ВС РФ уничтожили РЛС контрбатарейной борьбы производства США AN/TPQ-50 и около 60 украинских военнослужащих.

Ранее газета «Известия» сообщала, что объявленное Киевом контрнаступление ВСУ на линии соприкосновения в Луганской Народной Республике (ЛНР) не удается.

