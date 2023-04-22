Минобороны РФ: штурмовые отряды освободили три квартала в западной части Артемовска
Штурмовые отряды за сутки освободили три квартала в западной части Артемовска, сообщили в российском Минобороны.
В военном ведомстве также отчитались об уничтожении склада боеприпасов 95-й десантно-штурмовой бригады ВСУ в районе населенного пункта Серебрянка ДНР и порядка 255 украинских военных и наёмников. Отмечается, что отряды ВДВ сковывают подразделения ВСУ на флангах Артемовска и поддерживают штурмовые отряды по овладению городом.
Две группы украинских диверсантов были уничтожены в Харьковской области и ЛНР российскими силами. В районе населенного пункта Старица Харьковской области российские военные уничтожили склад боеприпасов 67-й механизированной бригады ВСУ. На Купянском направлении ВС РФ уничтожили РЛС контрбатарейной борьбы производства США AN/TPQ-50 и около 60 украинских военнослужащих.
Ранее газета «Известия» сообщала, что объявленное Киевом контрнаступление ВСУ на линии соприкосновения в Луганской Народной Республике (ЛНР) не удается.
Горячие новости
Заразились
22,8 млн+7 030 / сут.
Умерли
398 тыс.+34 / сут.
Выздоровели
22,2 млн+7 414 / сут.
- Юань перспективный. Россия переходит на расчеты в нацвалютах
- Минобороны РФ: штурмовые отряды освободили три квартала в западной части Артемовска
- СМИ: Украина рискует потерять контроль над небом из-за нехватки ПВО
- В Белгороде эвакуируют более 3 тысяч человек из-за взрывоопасного предмета
- В «Росэнергоатоме» заявили об атаках дронов ВСУ на Запорожскую АЭС
- В Италии заявили о возможности завершения украинского конфликта только переговорами
- Новак: Россия переходит на взаиморасчеты за энергоресурсы в нацвалютах
- Названы причины работы ПВО над Крымом
- СМИ: Центробанк призывает банки и коллекторов к синхронизации сбора долгов с россиян
- В ЛНР добровольцы отразили атаку ВСУ
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru