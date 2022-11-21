В Совфеде заявили, что у Украины нет сил и ресурсов для наступления на Крым
Украина не имеет военной силы, ресурсов и поддержки населения для наступления на Крым, Киев не пойдет «дальше уровня "анонса"». Об этом заявил председатель комитета Совета Федерации по обороне и безопасности Виктор Бондарев.
Ранее в офисе президента Украины заявили о планах Киева начать военную кампанию по взятию Крыма под контроль, напоминает «Свободная пресса».
Бондарев назвал заявления украинской стороны «безрассудными и наглыми». По мнению сенатора, Киев таким образом пытается убедить украинцев в будущей победе, повысить моральный дух военных и «пустить пыль в глаза западным покровителям».
«Вернула Крым Россия весной 2014 года, так как это наша исконная территория, и ее жители сами пожелали быть вместе с нашей страной. Крым навсегда с Россией», — написал Бондарев в своем Telegram-канале.
Между тем депутат Госдумы, генерал-лейтенант армии запаса Андрей Гурулев заявил, что России необходимо «быть готовой ко всему, в том числе к серьезной обороне в Крыму», отмечает телеканал «360».
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru