В Совфеде заявили, что у Украины нет сил и ресурсов для наступления на Крым

Ранее в офисе президента Украины заявили о планах Киева начать военную кампанию по взятию Крыма под контроль, напоминает «Свободная пресса».

Бондарев назвал заявления украинской стороны «безрассудными и наглыми». По мнению сенатора, Киев таким образом пытается убедить украинцев в будущей победе, повысить моральный дух военных и «пустить пыль в глаза западным покровителям».

«Вернула Крым Россия весной 2014 года, так как это наша исконная территория, и ее жители сами пожелали быть вместе с нашей страной. Крым навсегда с Россией», — написал Бондарев в своем Telegram-канале.

Между тем депутат Госдумы, генерал-лейтенант армии запаса Андрей Гурулев заявил, что России необходимо «быть готовой ко всему, в том числе к серьезной обороне в Крыму», отмечает телеканал «360».

