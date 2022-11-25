СМИ: Меркель не дали наладить диалог с Путиным

Экс-канцлер Германии Ангела Меркель заявила, что под конец правления ей не удалось на уровне Европейского союза добиться нового формата диалога с Россией, сообщает RT со ссылкой на Der Spiegel.

Меркель: прочный мир в Европе возможен только при участии РФ

В интервью политик отметила, что спецоперация не стала неожиданностью, так как Минские соглашения были подорваны. «Летом 2021 года после встречи президентов Байдена и Путина я совместно с Эммануэлем Макроном ещё раз хотела установить независимый европейский формат дискуссии с Путиным в Совете ЕС. Кое-кто возражал, а у меня уже не было сил продвинуть это. Ведь все знали: «Осенью она уже уйдёт», — сказала Меркель.

По ее словам, если бы она снова выдвинула свою кандидатуру на пост, то продолжила бы добиваться встречи с российским лидером Владимиром Путиным.

Ранее бывший председатель правительства РФ Сергей Степашин заявил, что Меркель убедила Путина подписать Минские соглашения, чтобы освободить Новороссию мирным путем. Канцлер предложила «подождать» и «договариваться», сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

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ФОТО: РИА Новости
ТЕГИ:Ангела МеркельВладимир Путин
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