СМИ: Меркель не дали наладить диалог с Путиным
Экс-канцлер Германии Ангела Меркель заявила, что под конец правления ей не удалось на уровне Европейского союза добиться нового формата диалога с Россией, сообщает RT со ссылкой на Der Spiegel.
В интервью политик отметила, что спецоперация не стала неожиданностью, так как Минские соглашения были подорваны. «Летом 2021 года после встречи президентов Байдена и Путина я совместно с Эммануэлем Макроном ещё раз хотела установить независимый европейский формат дискуссии с Путиным в Совете ЕС. Кое-кто возражал, а у меня уже не было сил продвинуть это. Ведь все знали: «Осенью она уже уйдёт», — сказала Меркель.
По ее словам, если бы она снова выдвинула свою кандидатуру на пост, то продолжила бы добиваться встречи с российским лидером Владимиром Путиным.
Ранее бывший председатель правительства РФ Сергей Степашин заявил, что Меркель убедила Путина подписать Минские соглашения, чтобы освободить Новороссию мирным путем. Канцлер предложила «подождать» и «договариваться», сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
Подписывайтесь на НСН: Я.Новости | Я.Дзен | Google News | Flipboard | Telegram
Горячие новости
Заразились
21,6 млн+5 784 / сут.
Умерли
392 тыс.+58 / сут.
Выздоровели
21,0 млн+6 112 / сут.
- СМИ: США под давлением Китая убедили Польшу не передавать Киеву истребители МиГ-29
- В ЕС сожалеют после принятия в России закона о запрете пропаганды ЛГБТ
- СМИ: Меркель не дали наладить диалог с Путиным
- В ФРГ заявили о бесполезности санкций после открытия завода «Москвич»
- Лобода попала в литовский список нежелательных лиц
- Кардинал из Ватикана подозревается в преступном сговоре
- Суд в Москве признал законным решение ФАС оштрафовать Google на 2 млрд рублей
- Трое детей и один взрослый отравились угарным газом в Кабардино-Балкарии
- Электричество в Киеве будут давать на два-три часа
- Глава МАГАТЭ заявил о беспрецедентных отключениях на АЭС Украины
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru